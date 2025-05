Torino, secondi di paura per mister Vanoli: ora tutto ok

Secondi di paura allo stadio Grande Torino pochi secondi dopo la concessione del calcio di rigore per i granata quando l’allenatore del Torino, Paolo Vanoli, si è accasciato improvvisamente senza mai perdere conoscenza. Vanoli si è subito rialzato, aiutato dai medici della squadra è ha ripreso posto in panchina con il tecnico del Venezia che è accorso a sincerarsi delle condizioni del collega. L’elettrocardiogramma svolto nel post gara non ha dato segni di problemi.

Torino, le parole di Maripan sul problema a Vanoli

Guillermo Maripan, difensore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 contro il Venezia, commentando il malore capitato al tecnico dei granata Paolo Vanoli: “Il mister è così, vive il calcio con troppa intensità, ma se sta bene stiamo tutti bene”.