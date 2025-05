Torino-Venezia 1-1, occasione sfumata per la banda Di Francesco

E’ terminata 1-1 la sfida dell’Olimpico Grande Torino tra Torino e Venezia. Ospiti avanti con Zerbin, rete poi annullata. E’ allora Kike Perez a fare 0-1. Nella ripresa calcio di rigore per i granata che pareggiano con Vlasic. Che Adams si divora poi allo scadere il possibile 2-1.

Torino-Venezia, le ufficiali

TORINO (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ilic, Gineitis; Vlasic, Elmas; Sanabria. All.: Vanoli.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah, Gytkjaer. All.: Di Francesco.

La sblocca Kike Perez

Dopo 4 minuti grande occasione per il danese. Busio e Yeboah costruiscono e rifiniscono il contropiede per Gytkjaer che però calcia piano dal limite dell’area favorendo l’intervento di Milinkovic-Savic. Al 7′ segna Zerbin, rete annullata per fuorigioco. Fuorigioco di Gytkjaer in occasione del tiro di Yeboah che colpisce il palo. Sulla doppia ribattuta del palo Zerbin aveva trovato al via della rete. Niente da fare per i lagunari, si rimane 0-0. Al 15′ ci prova Casadei. Dopo la punizione la palla torna a Biraghi che mette un ottimo pallone al centro dove Casadei colpisce di testa senza però trovare lo specchio della porta. Venezia pericoloso con Zerbin al 20′. Errore di Elmas che serve Yeboah. L’ecuadoriano mette al centro per Zerbin. Stop e tiro per l’ex anpoli che trova l’opposizione di Milinkovic-Savic. Vantaggio ospite al 37′. Kike Perez porta in vantaggio il Venezia!! Questa volta il gol è buono, tutto regolare. Anticipo di Idzes su Sanabria, tocco di Nicolussi Caviglia, poi Yeboah e Gytkjaer non trovano l’uno due. La palla arriva sui piedi di Perez che si inserisce tra Maripan e Coco e fredda con il destro un non impeccabile Milinkovic Savic. Finisce 0-1 il primo tempo.

Pareggia Vlasic

Occasione per Adams al 51′. Bell’azione del Torino con l’uno due tra Vlasic e Ilic. Il numero 8 mette al centro per Adams che gira di prima e trova un miracolo di Radu. Vlasic pericoloso al 60′. Il croato si mette in proprio. Riceve palla al limite dell’area, si accentra con il sinistro e calcia. Bravo Radu ad allungarsi e deviare in corner. Tocco di braccio di Idzes su cross di Elmas. Rigore per il Venezia. Il croato si mette in proprio. Riceve palla al limite dell’area, si accentra con il sinistro e calcia. Bravo Radu ad allungarsi e deviare in corner. Dal dischetto segna Vlasic che fa 1-1. Pari Adams al 93′. Occasione per lo scozzese che ben servito da Gineitis non riesce a trovare lo specchio della porta.