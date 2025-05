Venezia, Di Francesco tuona: “Episodi sempre contro di noi, sono davvero stanco”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Torino.

Ecco le parole di Di Francesco

Il tecnico del Venezia si è sfogato così: “Gli episodi, ancora una volta, sono stati sfavorevoli – sempre nella stessa direzione, ed è la nostra. Idzes dove dovrebbe mettere le mani? Avevamo detto che i ‘rigorini’ non si danno, e invece questi vengono assegnati. Viene designato un arbitro internazionale come Sozza, ma la gestione della partita è stata completamente da rivedere. E alla fine chi ci rimette? Sempre noi, sempre io. E sinceramente, sono stufo.

Sono stanco di dover venire qui a giustificare un secondo tempo oggettivamente non all’altezza del primo. Ma allo stesso tempo non si può decidere la stagione di una squadra che si sta giocando tutto con questa superficialità. Faccio davvero fatica a capire cosa sia rigore e cosa no. Io così non ci sto. Ovviamente abbiamo i nostri difetti, e se sbagliamo noi me ne prendo la responsabilità. Ma fatemi sbagliare io, non accetto che sia deciso da altro. Al di là dei nostri limiti, per quello che abbiamo messo in campo nel girone di ritorno, non abbiamo raccolto quanto avremmo meritato. Più riguardo quel rigore, più mi sale la rabbia: faccio davvero fatica ad accettarlo. Il Torino ha alzato il ritmo nella ripresa, noi ci siamo abbassati e abbiamo palleggiato meno bene. Ma oggi, per i difensori, difendere dentro l’area è diventato quasi impossibile. Vanoli? Ci aveva fatto un po’ preuccupare, ma alla fine si è rialzato subito e questo alla fine è più importante del risultato“.