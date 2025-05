Al Hilal, esonerato il tecnico Jorge Jesus

Come confermato poco fa dal nostro Gianluigi Longari, e come rivelato pochi giorni fa è stato esonerato Jorge Jesus, ex tecnico dell’Al Hilal. Fatale l’eliminazione in Champions Araba contro l’Al Ahli.

Ecco il tweet:

Confermato ed ufficiale: Jorge Jesus e Al Hilal si dicono addio ⬇️ https://t.co/jZsXrBB2t8 — Gianluigi Longari (@Glongari) May 2, 2025

Ecco il post dell’Al Hilal: