Bagnaia-Marquez, scontro totale: Pecco sbatte la porta

Il Mondiale MotoGP 2025 ha preso il via con il piede ben schiacciato sull’acceleratore, offrendo fin dalle prime gare uno spettacolo di altissimo livello.

Dopo una stagione 2024 contraddistinta da colpi di scena e un titolo sfuggito per un soffio, il campionato attuale si sta rivelando ancora più imprevedibile e affascinante. In testa alla classifica c’è grande movimento, con piloti di team ufficiali e satelliti pronti a dare battaglia su ogni circuito. Tra i nomi più caldi, quello di Francesco Bagnaia è tornato a far discutere. Il campione piemontese, punto di riferimento della Ducati factory, ha vissuto un avvio di stagione altalenante. Pur mostrando sprazzi del suo solito talento cristallino, il due volte iridato sta facendo i conti con una concorrenza interna e esterna sempre più agguerrita.

Non solo ha dovuto imparare a convivere con un nuovo compagno di squadra, ma ha già dovuto cedere terreno in alcune gare decisive. Dall’altra parte, il nome Marquez è tornato stabilmente ai vertici. Non solo Marc, che continua a essere uno dei piloti più completi e spettacolari del paddock, ma anche suo fratello Alex, che sta sorprendendo tutti per costanza, determinazione e risultati. Entrambi i fratelli stanno infiammando la stagione con una rivalità familiare che si arricchisce di un nuovo capitolo a ogni gara.

Doccia fredda per Bagnaia, Marquez pronto a spodestarlo

Il nome di Alex Marquez è finalmente emerso con forza dopo anni vissuti all’ombra del più famoso fratello. Il 29enne catalano ha centrato la sua prima vittoria in MotoGP al Gran Premio di Jerez, davanti al pubblico di casa, al termine di una gara perfetta che lo ha visto battere rivali del calibro di Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia. Un successo che non è solo simbolico, ma che potrebbe avere pesanti implicazioni sul futuro del team Ducati factory. Con la Ducati GP24 del team Gresini Racing, Alex ha dimostrato di poter lottare con i migliori, confermando un potenziale già intravisto nelle classi minori, dove ha conquistato i titoli in Moto3 e Moto2. Adesso che il talento si unisce a una moto competitiva, i risultati parlano da soli. La costanza mostrata, insieme alla maturità tattica, ha fatto accendere i riflettori su di lui anche nei piani alti di Borgo Panigale.

Secondo indiscrezioni riportate, la sua candidatura per un posto nel team ufficiale Ducati nel 2027 non è più utopia. Con un Bagnaia in difficoltà e reduce da una stagione in chiaroscuro, il management Ducati – e in particolare Gigi Dall’Igna – potrebbe riflettere su un cambio strategico. Il precedente con Jorge Martin insegna che la leadership in casa Ducati non è scolpita nella pietra. La prossima tappa a Le Mans, tracciato favorevole ai fratelli Marquez, potrebbe offrire nuovi elementi per valutare un possibile futuro ribaltone. La MotoGP 2025 si annuncia come una delle stagioni più competitive e intriganti degli ultimi anni. E a sognare ora, giustamente, è anche Alex Marquez.