F1 Miami, ad Antonelli la pole della Sprint

Kimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto la pole position della gara sprint del gp di Miami. Per il 18enne emiliano è la prima pole in carriera, anche se nella Sprint. Antonelli ha preceduto le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Sesto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, 7/o Lewis Hamilton. Con il tempo di 1’26″482, Antonelli ha preceduto le Mc Laren di Oscar Piastri a 0″045 e Lando Norris a 0″100. Quarto tempo per la Red Bull di Max Verstappen a 0″255, la Mercedes di George Russell a 0″309, e le Ferrari di Leclerc a 0″326 e Hamilton a 0″548. Ottavo tempo per Albon a 0″711, nono Hadjar a 1″061 e chiude la top ten Fernando Alonso a 1″308.

Così Kimi Antonelli ha commentato la pole: “E’stata una qualifica molto intensa, l’ ultimo giro è stato eccezionale, mi è venuto tutto naturalmente. Sono molto felice”: Kimi Antonelli non nasconde la propria soddisfazione per aver conquistato la prima pole position della sua carriera in formula uno per la Sprint race del gran premio di Miami. Domani sarà bello partire dalla prima fila – ha aggiunto – non vedo l’ora di vedere come andrà la sprint e poi anche la qualifica“.