Ha scelto l’Italia, tifosi increduli: ma è tutto vero

C’è una nuova onda lunga che sta attraversando il tennis italiano. Dopo anni di fatica e attese, il movimento ha trovato una nuova linfa nei successi di un’intera generazione di talenti.

Jannik Sinner è il volto più noto di questa rinascita: numero uno del mondo, ambasciatore di un tennis potente e moderno, simbolo di una scuola che torna a far paura a tutte le grandi nazioni del circuito. Accanto a lui, tanti altri nomi, da Matteo Berrettini a Lorenzo Musetti, passando per Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini, stanno ridefinendo l’identità azzurra nel panorama internazionale.

Ma mentre gli occhi sono puntati sui big e sui tabelloni principali, lontano dai riflettori è cresciuta in silenzio una promessa che oggi è pronta a farsi conoscere. Una ragazza dal talento naturale, dotata di tecnica raffinata e mentalità internazionale, ha mosso i suoi primi passi nel nostro Paese, per poi emergere in contesti esteri di altissimo livello. Ora è pronta a fare il suo ritorno sotto la bandiera italiana, e lo farà con una storia personale unica e una prospettiva di carriera che fa sognare.

Bandiera italiana per Tyra Grant: ufficiale

Tyra Caterina Grant è ufficialmente italiana. La notizia è stata resa pubblica dalla madre, Cinzia Giovinco, sui propri canali social. La giovane tennista è nata a Roma il 12 marzo 2008, durante il periodo in cui il padre, l’ex cestista Tyrone Grant, militava nel campionato italiano. Pur crescendo tra Italia e Stati Uniti, ha mantenuto un fortissimo legame con il nostro Paese, tanto da iniziare la carriera sportiva proprio qui. Per ben otto anni si è allenata a Bordighera, nel centro di Riccardo Piatti, dove ha anche avuto modo di conoscere Jannik Sinner agli esordi. Non a caso, il suo ritorno sotto il Tricolore coincide proprio con il rientro di Sinner agli Internazionali d’Italia, torneo in cui Tyra debutterà ufficialmente come giocatrice italiana grazie a una wild card degli organizzatori.

Attualmente è numero 6 del mondo tra le juniores e ha già messo in bacheca tre titoli Slam in doppio: Roland Garros 2023, Australian Open e Wimbledon 2024. Il primo assaggio nel circuito maggiore è arrivato a Miami, dove ha perso al primo turno, ma ha comunque confermato il suo potenziale. Ora potrà crescere con il supporto della Federazione Italiana, diventando, magari, la nuova punta di diamante del tennis femminile azzurro.