Inter, Farris: “Lautaro con il Barcellona? Più no che si”

Massimiliano Farris, viceallenatore dell’Inter, commenta così ai microfoni di DAZN la vittoria di misura col Verona: “E’ stata una partita seria, bisogna continuare a fare il nostro percorso. Dobbiamo provare a vincerle tutte, per non avere alcun rammarico. Martedì abbiamo speso tanto, per questo stasera abbiamo deciso di gestire”.

Inter, Farris su Lautaro

Taremi primo candidato per sostituire Lautaro?

“Mehdi è un ragazzo eccezionale, ha incontrato delle difficoltà nella prima stagione in Italia ma quando è entrato a Barcellona ci ha dato una mano e con i minuti potrebbe trovare anche i gol. Se Lautaro non dovesse farcela al ritorno, visto che al momento è più no che sì, giocherà qualcun altro e lui è uno dei candidati”.

Sul Barca e Yamal

Vedremo un atteggiamento diverso mercoledì: “Siamo convinti che il nostro stadio possa darci una bella spinta emotiva, potremo provare a togliere un po’ di palleggio ma era l’idea anche contro il Bayern Monaco, quando affronti le grandi squadre devi cercare di alleggerire la pressione ma per passare il turno dobbiamo vincere“.

Farete degli aggiustamenti per contenere Yamal: “Mercoledì ha fatto una partita straordinaria, lo conoscevamo già ma forse il livello è stato superiore anche per lui: proveremo a limitarlo, lui è bravo a trovarsi gli spazi con la tecnica, anche quando non ci sono. Però la squadra sarà concentrata sul piano gara e troveremo il modo di limitarlo tutti insieme“.