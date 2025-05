Inter-Verona 1-0, Asllani tiene aperta la lotta scudetto

Vince 1-0 l’Inter contro il Verona e risponde così al successo sempre per 1-0 del Napoli contro il Lecce, riportandosi a -3 dagli azzurri di Conte in classifica.

Inter-Verona, le ufficiali

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 7 Zielinski, 59 Zalewski; 8 Arnautovic, 11 Correa. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 9 Thuram, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 32 Dimarco, 48 Re Cecconi, 95 Bastoni, 99 Taremi. Allenatore: Massimiliano Farris.

HELLAS VERONA (3-5-1-1): 1 Montipò; 4 Daniliuc, 6 Valentini, 3 Frese; 38 Tchatchoua, 25 Serdar, 10 Niasse, 33 Duda, 12 Bradaric; 31 Suslov; 9 Sarr. A disposizione: 22 Berardi, 34 Perilli, 2 Oyegoke, 7 Lambourde, 8 Lazovic, 11 Tengstedt, 14 Rocha Livramento, 19 Slotsager, 20 Kastanos, 24 Bernede, 30 Luan Patrick, 35 Mosquera, 72 Ajayi, 80 Cisse. Allenatore: Paolo Zanetti.

La sblocca Asllani

8 minuti e rigore per l’Inter. Fallo di mano di Valentini. Penalty assegnato dopo intervento del VAR che ha richiamato Manganiello. Dal dischetto va Asllani. Perfetta l’esecuzione dagli undici metri del numero 21 nerazzurro, che rallenta la corsa per poi spiazzare Montipò. Prima rete stagionale per l’ex Empoli. Al 12′ ancora Inter pericolosa. Montipò smanaccia sul pallone tagliato messo in messo da Asllani, si salva con un po’ di affanno la retroguardia gialloblù. Tentativo Verona al 16′ con Tchatchoua. Tchatchoua attende l’inserimento del numero 9 e lo serve sulla corsa, conclusione sul primo palo respinta con i pugni da Martinez. Chance per Correa al 26′. Palleggia bene l’Inter: colpo di tacco smarcante di Carlos Augusto per il taglio dell’argentino che viene murato in calcio d’angolo da Valentini. Ancora Inter con Arnautovic al 30′. Finta e controfinta di Zalewski, cross per l’austriaco che di testa non riesce a indirizzare nello specchio della porta. Ci prova Asllani al 44′. Correa scarica sul centrocampista albanese che scuote la rete con un gran destro, ma il suo tiro dà solo l’illusione del gol.

Finisce 1-0

Nella ripresa ci prova il Verona al 65′ con Duda. Prova la conclusione da fuori il regista slovacco, senza inquadrare lo specchio della porta difesa da Martinez. 2 minuti e tentativo di Suslov. Duda allarga il gioco sul connazionale che rientra sul destro ma conclude sull’esterno della rete. Ancora Verona al 75′. De Vrij e Darmian si scontrano tra di loro, ne approfittano i gialloblù per mandare al tiro Tchatchoua murato in calcio d’angolo. Tentativo di Dimarco al 79′. Si distende in contropiede la formazione nerazzurra, calcia forte col sinistro l’esterno sul cross di Zalewski ma non inquadra lo specchio. Finisce 1-0.