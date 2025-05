Lazio, una telefonata diventa virale: Lotito denuncia

Una presunta telefonata rubata a Lotito agita la viglia del match con l’Empoli in casa Lazio. Tutto è nato da un video, iniziato a circolare questa mattina e divenuto presto virale, in cui Lotito chiacchiera al telefono con un tifoso e censura senza mezzi termini il comportamento di alcuni suoi giocatori.

Il contenuto della telefonata

Tra le frasi che più hanno fatto discutere, quella rivolta ai calciatori: “I giocatori hanno la m. nel cervello, altrimenti non farebbero i calciatori. Hai mai visto un calciatore intelligente?. I giocatori si dividono in quattro categorie: normali, buoni, ottimi e campioni“. Quando l’interlocutore lo induce a parlare dell’eliminazione subita dalla Lazio contro il Bodo, Lotito sbotta: “Il Bodo è una squadra di pippe. E “Noslin è costato 18 milioni”, ma “l’ha voluto l’ allenatore mica l’ho chiesto io“. “Adesso lui“, aggiunge riferendosi a Baroni, ma senza citarlo per nome, “mi ha detto: ma cosa c. gli è successo? Lo scorso anno era un fenomeno“. E quando gli si parla del like messo da Tchaouna ad un post della Uefa che esaltava la qualificazione del Bodo, Lotito replica: “Quello è proprio un cretino, nemmeno parla l’italiano“.

Lazio, il comunicato dei biancocelesti

Ecco il comunicato: “La S.S. Lazio, patrimonio collettivo della tifoseria biancoceleste, intende difendere con assoluta fermezza la propria immagine e integrità. Il Club ribadisce i propri valori fondanti e la storia ultracentenaria che lo rendono un simbolo sportivo e culturale. Ogni tentativo di intaccarne il buon nome sarà respinto vigorosamente, nell’interesse di tutti i sostenitori e della comunità romana che si riconoscono nei nostri colori.