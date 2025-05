Lebron James, annuncio sul ritiro: tifosi in lacrime

A quasi quarant’anni, con 22 stagioni NBA alle spalle, LeBron James continua a riscrivere la storia del basket attuale, ormai consacrato come un leggenda destinata a rimanere nei libri di storia sportiva.

Il ragazzo cresciuto ad Akron è diventato l’uomo dei record, capace di superare i 40.000 punti in regular season e di dominare in praticamente ogni statistica significativa della lega. Non solo è il miglior marcatore di sempre, ma anche uno dei più completi, con oltre 10.000 assist e rimbalzi, un traguardo che nessun altro ha mai raggiunto. È l’unico nella storia ad aver segnato almeno 7.000 punti con tre squadre diverse e a essere stato convocato 21 volte all’All-Star Game. La sua longevità è qualcosa di mai visto prima.

Ha mantenuto una media di almeno 25 punti a partita per 20 stagioni consecutive, giocando spesso più di 70 partite l’anno. Ma non è solo una questione di numeri: è una questione di influenza, di carisma, di capacità di incidere sul campo e fuori. In campo LeBron resta un riferimento tecnico e motivazionale; fuori, è una figura mediatica e sociale senza eguali. Oggi però, dopo l’ennesima eliminazione precoce ai playoff con i suoi Lakers, si riaffaccia una domanda che negli ultimi anni torna ciclicamente: sarà questa l’ultima stagione del “Prescelto”?

Lakers, LeBron James sbotta: “Ho anche io da riflettere, c***o”

La stagione dei Lakers si è chiusa amaramente in Gara-6 contro i Minnesota Timberwolves. Un 1-4 che ha messo a nudo tutti i limiti della squadra di Darvin Ham, in particolare sotto canestro. Rudy Gobert ha dominato la serie, e LeBron James non ha nascosto il suo disappunto per la mancanza di un vero centro nel roster. Serviva un lungo – ha dichiarato, sottolineando come Anthony Davis avesse già lanciato un allarme simile mesi prima. Con 22 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, James ha comunque chiuso l’ultima partita da protagonista, ma il suo tono post-partita è stato carico di incertezza.

Nel mirino delle critiche c’è anche la dirigenza: la trattativa saltata con gli Charlotte Hornets per Mark Williams (bloccata da un problema fisico emerso nelle visite mediche) ha lasciato i Lakers scoperti sotto le plance. “Con un centro vero come Williams, magari le cose sarebbero andate diversamente”, è il messaggio implicito lanciato da James. E poi, la riflessione sul futuro: “Non so cosa succederà. Voglio dire, c***o, anch’io ho parecchie cose su cui riflettere. Non so nemmeno quale sia la mia posizione. Anche questo è un business”. Le sue parole fanno pensare a un possibile ritiro, o quanto meno a una pausa di riflessione. Con una player option da 52,6 milioni da decidere, James si trova davanti a un bivio. La stagione è finita, ma il vero match, quello sul futuro, è appena iniziato.