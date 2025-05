Lecce, Giampaolo: “Gara equilibrata. Ecco cosa servirà per la salvezza”

Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli.

Come valuta la partita di oggi?

“E’ stata dura, abbiamo faticato all’inizio. Poi ci siamo sistemati, è stata una sfida equilibrata ma la squadra è rimasta unita. Ci sono state poche occasioni, indirizzata da quel calcio di punizione. Nella ripresa abbiamo palleggiato meglio, peccato ma bisogna mantenere il morale alto”.

Quanto saranno importanti le ultime tre?

“Saranno fondamentali, bisogna stare uniti questa è l’unica via per la salvezza”.

Come avete vissuto queste ultime settimane?

“La squadra doveva fare il suo, eravamo legati a Graziano, era uno di noi. Viveva quotidianamente il Lecce, non è stato semplice. I calciatori dovevano offrire una prestazione di spirito, di attaccamento ad un fratello che abbiamo perso e lo abbiamo fatto sia a Bergamo che oggi. Come atteggiamento non si può dir nulla a questi ragazzi “.