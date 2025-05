Lecce-Napoli 0-1, a Conte basta un gol di Raspadori

Basta un gol su punizione di Raspadori al Napoli per sbancare il Via Del Mare mandando così ko il Lecce di Marco Giampaolo che in attesa dell’Empoli resta comunque quartultimo in classifica.

Lecce-Napoli, le ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Kaba, Pierret; Pierotti, Krstovic, Karlsson. All. Giampaolo.

NAPOLI (4-4-2) – Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

Raspadori la sblocca

Napoli subito in gol con Lukaku. Rete poi annullata per fuorigioco del Belga. Politano riceve con i piedi sulla linea laterale, si accentra e supera Gallo. L’esterno calcia verso la porta con Lukaku che devia il pallone in maniera vincente. Falcone non può nulla. Al 20′ ci prova il Lecce con Krstovic. Altro scippo su McTominay. Krstovic parte da solo poi chiude l’uno due con Pierotti e dal limite calcia. Pallone che esce non di molto. 2 minuti e ci prova Raspadori. Giro palla infinito del Napoli. McTominay supera Guilbert ed entra in area. Il pallone viene deviato e diventa buono per Raspadori che calcia malissimo.

Al 24′ è poi proprio Raspadori a fare 0-1. Punizione perfetta di Raspadori che calcia fortissimo sul palo di Falcone che si allunga ma non può fare nulla. Stavolta è tutto regolare, Napoli in vantaggio. Traversa Lecce al 38′. Cross affilato per Gaspar che anticipa tutti e colpisce la traversa. Poi si lamentano si salentini per un presunto tocco di mano di Spinazzola. Dopo un rapido check, Massa fa proseguire. Non c’è stato il tocco di braccio del giocatore del Napoli. Al 44′ ci prova ancora Raspadori. Recupero di McTomimay su Kaba. Lo scozzese lancia Raspadori che incrocia. Pallone di poco a lato con Falcone che era rimasto a guardare. Finisce 0-1 il primo tempo.

Napoli a 7 punti dallo Scudetto

Pronti via e ad inizio ripresa altro gol annullato agli azzurri. Angolo affilato di Raspadori con McTominay che ostacola Falcone. Olivera di testa insacca ma Massa torna sull’irregolarità precedente e assegna il fallo a favore dei salentini. Al 52′ Meret salva gli azzurri. Con i nuovi entrati si fa vedere il Lecce. Morente viene con i piedi dentro al campo e serve Helgason al limite. Il numero 14 calcia. Tiro deviato da Lobotka che si impenna e obbliga Meret ad una grande risposta.

Ancora Raspadori pericoloso al 57′. Rischia tanto il Lecce. Errore nella manovra, pallone che arriva in zona Raspadori. Tiro deviato e giro dalla bandierina per il Napoli. Super Falcone al 65′. Tacco illuminante di Di Lorenzo che manda in porta Lukaku. Il belga a tu per tu col portiere centra Falcone. Poi si alza la bandierina anche se sembrava buona la posizione di partenza. Occasione per Politano al 87′. Rimessa lunga di Di Lorenzo. Il pallone diventa buono per Politano che si coordina ma calcia a lato. Finisce 0-1 Napoli.