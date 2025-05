Schumacher, rivelazione inaspettata: tifosi sconvolti

C’è stato un tempo, non troppo lontano ma ormai irripetibile, in cui la Formula 1 viveva di un’intensità selvaggia, in cui la tecnologia lasciava ancora spazio all’istinto, e i piloti erano gladiatori moderni in sfida con la velocità, ma anche con i propri limiti.

In quell’epoca fatta di motori urlanti, circuiti pericolosi e rivalità leggendarie, Michael Schumacher ha scritto pagine indelebili di storia. Sette volte campione del mondo, 91 vittorie e 68 pole position: Schumacher ha dominato tra la metà degli anni ’90 e i primi 2000, prima con la Benetton, poi con la Ferrari, riportando il Cavallino al trionfo dopo 21 anni di digiuno. Ma oltre ai numeri, il tedesco ha incarnato una nuova idea di pilota, metodico, determinato, fisicamente preparato come nessuno prima.

Un professionista totale che ha ispirato un’intera generazione. In quegli stessi anni la Formula 1 cambiava volto: si evolvevano le vetture, aumentava la sicurezza, ma anche la pressione mediatica e il business. I grandi campioni di quell’epoca – Senna, Prost, Mansell, Hakkinen – si sfidavano tra tecnica e personalità. Ogni gara era un racconto epico, ogni curva poteva cambiare la storia. E tra tutti quei giganti, Schumacher aveva un nome che rispettava più di ogni altro.

Rivelazione Schumacher, Wheatley: “Per Michael il più forte era Senna”

A svelare la profonda stima che Michael Schumacher nutriva per Ayrton Senna è stato Jonathan Wheatley, attuale team manager della Red Bull e ai tempi meccanico in Benetton. Ospite del podcast ufficiale della F1, Beyond the Grid, Wheatley ha rievocato il drammatico 1994, l’anno della morte di Senna, ma anche il periodo in cui nacque una sottile ma autentica forma di rispetto tra due dei più grandi di sempre. Ogni volta che chiedevano a Michael chi fosse il più forte di tutti i tempi, lui rispondeva sempre: Senna – ha raccontato Wheatley. Nonostante episodi di tensione in pista – come l’incidente a Magny-Cours o il confronto dopo le prove in Brasile nel ’93 – il legame umano tra i due restò forte.

Wheatley ricorda anche un aneddoto suggestivo: “Nel 1994, Michael faceva la pole. Quando Senna usciva dal garage, gli mostravo il tempo sul pitboard. Lui apriva la visiera, scuoteva la testa, tornava ai box e faceva un tempo migliore. Poi si affacciava al muretto con lo sguardo di chi dice: ‘E adesso il mio tempo dov’è?’” Un gioco di sfida e rispetto, una camaraderia profonda: “Non sei solo in feroce competizione, a volte crei legami veri”. Ma poi arrivò Imola, quel maledetto primo maggio: “Non dimenticherò mai le emozioni. I ragazzi della Williams appena informati. Non volevamo nemmeno salire sull’aereo. ‘Quale sarà la prossima cosa che succederà?’”.