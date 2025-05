Udinese, Runjaic: “E’ stata una bella vittoria”

Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese ha parlato così in conferenza stampa dopo il successo contro il Cagliari per 1-2 in trasferta: “Sono molto felice. Abbiamo giocato meglio del nostro avversario. Il terreno di gioco non era in buone condizioni. Non era facile giocare qui a Cagliari, contro una squadra che sta sudando ogni singolo punto per la salvezza. Nell’ultima gara abbiamo avuto delle occasioni, ma abbiamo sbagliato tanto. Zarraga è un ottimo ragazzo ed un ottimo professionista, si sacrifica tanto per la squadra“.

Quali sono stati i miglioramenti della squadra: “Penso che fino ad ora abbiamo svolto una buona stagione. La gara contro il Bologna ha rappresentato una sorta di svolta. Sarebbe bello chiudere a quota 50 punti. La prossima domenica andremo a giocare a Monza, un impegno difficile“.

Udinese, ancora Runjaic

Quanto pesano assenze come Thauvin e Lucca: “Rappresentano il 50% delle nostre realizzazioni. Siamo stati un po’ sfortunati, ma oggi si è visto un grandissimo gruppo, con un grande desiderio di vincere. Il calcio non è mai dei singoli, ma un gioco di squadra. Questa p la squadra da seguire. Sono contento per Davis che non giocava da tempo. A breve tornerà anche Lucca, più avanti anche Thauvin“.

Nel secondo tempo hai modificato alcune posizioni: è stata la mossa decisiva per mandare in confusione il Cagliari: “L’idea è stata proprio quella: liberare Lovric per esaltarne gli inserimenti. Atta, spostato anche lui qualche metro più avanti ha fatto un’ottima partita. Il Cagliari ha giocato bene nel primo tempo, chiudendo gli spazi e ripartendo. Nella ripresa abbiamo sfruttato i maggiori spazi concessi da loro. Atta può giocare in qualsiasi posizione del centrocampo. Si trova meglio da esterno, dipende dal modulo e dai dettagli. Sta facendo un ottimo lavoro anche senza palla. Ha fatto passi da gigante“.