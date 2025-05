F1, gp Miami: pole ad un super Verstappen delude Hamilton

La Pole Position del GP di Miami è di un fenomenale Max Verstappen, che si mette alle spalle una super McLaren, seconda con Norris ( + 0.065) e Andrea Kimi Antonelli. Dopo il miglior tempo nella qualifica sprint l’italiano si conferma veloce, fermando il cronometro a soli 67 millesimi dall’olandese. In difficoltà le Ferrari, con Leclerc in ottava posizione e Hamilton addirittura eliminato in Q2 (12esimo). La SF-25, alle prese con difficoltà meccaniche al posteriore, fatica a digerire il secondo settore della pista americana e il risultato ottenuto dal monegasco è il massimo. Grande lavoro in casa Red Bull, che è intervenuta in modo efficace sul Setup della monoposto permettendo a Verstappen di conquistare il miglior tempo.