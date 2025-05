Monza-Atalanta 0-4, brianzoli in B: Dea ad un passo dalla Champions

Termina 0-4 la sfida tra Monza e Atalanta. Successo pesante per la Dea ora ad un passo dalla Champions. Monza aritmeticamente in Serie B.

Le ufficiali

MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Pedro Pereira, Caldirola, Palacios; Birindelli, Akpa Akpro, Castrovilli, Bianco, Kyriakopoulos; Caprari, Mota. Allenatore: Alessandro Nesta

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Lookman, Retegui, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini

De Ketelaere show

Dea avanti al 12′ con De Ketelaere. Retegui, dopo aver scambiato palla sulla destra con Bellanova, serve al centro De Ketelaere: il belga entra in area andando via ad un Pereira troppo remissivo e batte Pizzignacco. Lookman ad un passo dal raddoppio. Lancio calibrato di De Ketelaere per Retegui, tacco per il nigeriano che calcia col destro e per poco non trova la porta. Raddoppio Dea al 24′. Retegui tenta un triangolo in area con Lookman, ma Castrovilli anticipa il nigeriano. La corta respinta dell’ex Fiorentina e Lazio viene sfruttata da De Ketelaere che, con la furbizia di un centravanti navigato, supera ancora Pizzignacco. Chance per Caprari al 36′. L’ex Verona riceve palla da destra e conclude da fuori area: Carnesecchi respinge e poi Zappacosta evita un possibile tapin spedendo in corner. Termina 0-2 il primo tempo.

La Dea la chiude 0-4

Pronti via e al 3′ della ripresa Lookman fa 0-3. Spizzata di Retegui per Lookman, che va via a Lekovic (entrato ad inizio ripresa al posto di Pereira) e batte Pizzignacco sul primo palo. Al 54′ ci prova Retegui. Lookman pesca in area sulla destra il centravanti: conclusione da posizione defilata e deviazione in angolo. Ancora Atalanta al 55′ con Ederson. Lookman lavora un pallone sulla sinistra e lo mette in mezzo, sponda di Hien per l’ex Salernitana che di testa incredibilmente non centra la porta. Forson sfiora l’1-3 al 79′. Colpo di testa di uno dei subentrati in casa brianzola, a cui Carnesecchi nega la gioia della rete con un grande intervento. Brescianini fa 0-4 al 90′. Azione sviluppata sulla destra da Bellanova, che mette in mezzo per Brescianini. Il primo colpo di testa dell’ex Frosinone non va a buon fine, ma poi un rimpallo lo favorisce e col destro batte Pizzignacco.