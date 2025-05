Roma-Fiorentina 1-0, decide una rete di Dovbyk

Una Roma solida e gagliarda si impone 1-0 contro la Fiorentina nella 35^ giornata di Serie A. Giallorossi momentaneamente quarti. Viola che ora rischiano di non partecipare alle prossime Coppe Europee.

Roma-Fiorentina, le ufficiali

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Soulé, Cristante, Koné, Angeliño; Pellegrini; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Comuzzo; Parisi, Mandragora, Richardson, Ndour, Gosens; Zaniolo, Kean. All. Palladino.

Dovbyk la sblocca

Fiorentina pericolosa al 27′ con Kean. Grande occasione per la Fiorentina, ci ha provato Moise Kean. L’ex Juventus penetra in area di rigore e calcia trovando la risposta di Svilar. 2 minuti e ancora Kean pericoloso. Nuovamente pericolosa la Fiorentina, sempre con Kean. Conclusione da posizione defilata da parte dell’attaccante viola ma Svilar si fa trovare nuovamente pronto. Prima chance per la Roma al 34′ con Celik. Prima occasione per la Roma, Soulè vede la sovrapposizione di Celik che entra in area di rigore e calcia con il destro trovando la respinta in tuffo di De Gea. Al 49′ ci prova Shomurodov. Che occasione per la Roma, Gosens anticipa Soulè ma il suo diventa un assist per Shomurodov che calcia di prima intenzione trovando la respinta di De Gea. Al 50′ la Roma trova il vantaggio. In questo finale di primo tempo si sblocca la gara dell’Olimpico, tutto su azione di corner dove Shomurodov lavora di sponda di testa per il compagno di reparto Dovbyk che manda di testa alle spalle di De Gea.

La Roma regge e vince

Nel secondo tempo la Roma si copre e la Fiorentina non sfonda. Al 84′ ci prova Kean. Ancora a Kean e ancora Svilar, anticipa Ndicka in area di rigore e con il destro trova l’ennesima parata del portiere giallorosso. Finisce così vince la Roma. La Roma vince ancora, lo fa con la rete di Artem Dovbyk e conquista un altro 1-0. Battuta la Fiorentina, i giallorossi continuano la loro scalata con Ranieri in panchina. Decide l’ucraino.