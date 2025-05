Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: sorpresa in attacco per Palladino

Alle 18.00 scenderanno in campo Roma e Fiorentina per la 35^ giornata di Serie A. Per Palladino leggero turnover, in campo Ndour, Richardson e Zaniolo dal 1′. Riposano Adli, Fagioli e Gudmundsson.

Le ufficiali

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Soulé, Cristante, Koné, Pellegrini, Angeliño; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Comuzzo; Parisi, Mandragora, Ndour, Richardson, Gosens; Zaniolo, Kean. All. Palladino.