Sinner, novità per Roma: tutti con il fiato sospeso

Se il ritorno in campo di Jannik Sinner ha acceso l’interesse degli appassionati di tennis, il contorno che si sta creando intorno alla sua figura non fa che alimentare curiosità e attenzione. Al centro del gossip c’è la nuova relazione tra il campione altoatesino e la modella russa Lara Leito. I due sono stati avvistati insieme a Monte Carlo qualche settimana fa, ma non c’è stata – almeno finora – alcuna ufficialità. Nessuna dichiarazione, nessuna conferma. Solo sguardi e dettagli colti dagli obiettivi più attenti. Ma qualcosa potrebbe cambiare proprio in occasione degli Internazionali d’Italia. Le voci si rincorrono, e c’è chi è pronto a scommettere che Lara sarà presente al Foro Italico, seduta in tribuna a sostenere Jannik. Un’eventuale apparizione pubblica segnerebbe, di fatto, la prima uscita ufficiale della coppia, confermando le indiscrezioni delle ultime settimane.

Ulteriore indizio arriva direttamente dal profilo Instagram della stessa Leito, che nelle scorse ore ha pubblicato una storia ambigua ma evocativa: una coccinella sulle dita e la frase “Esprimi un desiderio…”. Un gesto che ha subito fatto il giro del web, alimentando le speranze dei fan più romantici e confermando l’aria di dolce novità che si respira intorno al campione azzurro. Nel frattempo, a Roma sarà presente anche Anna Kalinskaya, ex storica di Sinner, impegnata nel tabellone WTA. Inevitabile pensare a un possibile incrocio tra le due, che potrebbe aggiungere un tocco di tensione o semplicemente di curiosità a un torneo già carico di significato. Sul campo, però, sarà solo Jannik a dover parlare.