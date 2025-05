Genoa-Milan 1-2, il Diavolo la ribalta al Ferraris

Vince 1-2 in rimonta il Milan contro il Genoa al Ferraris. A decidere il match il gol di Leao e l’autorete di Frendrup che hanno ribaltato l’iniziale svantaggio firmato da Vitinha.

Genoa-Milan, le ufficiali

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Norton-Cuffy, Messias, Thorsby; Pinamonti. Allenatore: Vieira.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Loftus-Cheek, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic. Allenatore: Conceicao.

Entra Leao, Fofana ko

Parte meglio il Genoa. Salva Maignan dopo 8 minuti. Ottimo spunto di Norton-Cuffy che va via di forza in mezzo a due avversari e calcia, ottimo il riflesso del portiere francese. Ancora Maignan pericoloso al 22′. Riflesso pazzesco del portiere rossonero, prima sul tocco di Pulisic e poi sul secondo tentativo di Messias. Al 28′ esce per infortunio Fofana. Problema al piede sinistro. Dentro Leao. Chance per Frendrup al 35′. Thorsby serve a rimorchio il danese che calcia di piatto ma colpisce malissimo il pallone, ampiamente fuori dallo specchio della porta. Ci prova Theo al 37′. L’esterno francese si invola centralmente e conclude in porta, blocca in due tempi Leali. Occasione Milan al 41′. Percussione centrale del Milan: Leao nello stretto mette Pulisic davanti al portiere, ma Leali gli sbarra la strada.

I rossoneri vincono in rimonta

Chance per Frendrup al 49′. Tenta la conclusione in diagonale col sinistro il capitano rossoblù ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Al 57′ ci prova Theo Hernandez. Punizione potente ma centrale del terzino rossonero, blocca a terra senza problemi Leali. Vantaggio Genoa al 61′ con Vitinha. Sponda di Pinamonti per Martin che disegna un cross col contagiri girato alle spalle di Maignan con un destro di prima intenzione dall’attaccante portoghese. Pari Milan al 77′ con Leao. Gimenez scatta sul filo del fuorigioco e serve sul secondo palo il numero 10 rossonero che riesce ad agganciare il pallone e batte Leali con la deviazione di Norton-Cuffy. Al 79′ autorete di Frendrup. Leao ancora decisivo, punta e mette verso il centro un pallone spinto in rete dal capitano rossoblù che nel tentativo di anticipare Joao Felix beffa Leali. Leao ammonito al 82′, salterà il Bologna per squalifica. Ci prova poi ancora al 90′ Leao. Prova a fare tutto da solo il numero 10 rossonero, Leali si distende per deviare lateralmente. Finisce 1-2. Terza vittoria di fila per i rossoneri.