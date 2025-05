Genoa, Vieira: “Sconfitta? Nel finale c’era un po’ di stanchezza”

Al termine del match contro il Milan, il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “C’era un po’ di stanchezza ma anche la qualità del Milan. I cambi che hanno fatto li ha messi un po’ in difficoltà ma la qualità del Milan ha fatto la differenza“.

Per il futuro serve più qualità: “La cosa più importante è finire bene il campionato. Per quanto visto sul campo, sono molto orgoglioso e non ho nessun dubbio sull’atteggiamento dei giocatori. Abbiamo voglia di finire bene la stagione, poi vedremo per l’anno prossimo“.

Il pubblico ha applaudito: “Non abbiamo mai avuto dubbi sui tifosi e sull’atmosfera che c’è allo stadio. Questa sconfitta fa male, meritavamo di più. Possiamo uscire dalla partita a testa alta. Dall’altra parte, dobbiamo migliorare perché manchiamo di un po’ di qualità“.

Potrebbero esserci diversi rientri: “Da giovedì dovrebbero rientrare Onana, Ekuban e Cuenca“.

Sulla rimonta e i singoli