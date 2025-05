Hamilton sconcertato, mazzata Ferrari: non è possibile

La stagione 2025 di Formula 1 si sta rivelando molto più complicata del previsto per la Ferrari. Dopo un inverno di promesse e ottimismo, i risultati in pista raccontano tutt’altra storia.

La monoposto di Maranello continua a rimanere indietro rispetto ai diretti concorrenti, incapace di tenere il passo delle Red Bull, delle McLaren e ora anche delle Mercedes. Le novità tecniche non hanno prodotto il salto di qualità atteso, e ogni weekend diventa un nuovo banco di prova in cui è sempre più difficile trovare risposte. A deludere maggiormente, finora, è proprio il pilota più atteso: Lewis Hamilton, approdato in Ferrari per chiudere in bellezza la sua carriera da sette volte campione del mondo, si trova invischiato in una spirale di risultati opachi e tensioni sempre più evidenti. Qualche lampo di classe, ma nulla di realmente incisivo.

E se il suo compagno di squadra Charles Leclerc è riuscito quantomeno a conquistare un podio, il resto della stagione ha portato più amarezze che soddisfazioni. Nel GP di Miami, la Ferrari è partita lontana dalle prime posizioni (con Leclerc ottavo e Hamilton dodicesimo), ma l’episodio che ha attirato tutta l’attenzione è avvenuto prima ancora della Sprint Race. Qualcosa di inspiegabile è accaduto nel giro di ricognizione e ha scatenato un durissimo sfogo di Hamilton via radio. La misura, evidentemente, è colma.

Incidente Leclerc, Hamilton sbotta: “Ma come è possibile?”

Il caos si è consumato durante il giro di ricognizione prima della Sprint Race del Gran Premio di Miami. Sotto un diluvio improvviso e con l’asfalto allagato, tutte le scuderie hanno optato per montare le gomme da bagnato estremo, le cosiddette full wet. Tutte, tranne una: la Ferrari. Le due monoposto rosse sono state mandate in pista con pneumatici intermedi, una scelta che si è rivelata subito pericolosa e che ha portato a conseguenze disastrose. Il primo a pagare il prezzo è stato Charles Leclerc, protagonista di un incidente nel tratto di curva 11 prima ancora di iniziare la gara. Il monegasco ha perso completamente il controllo della vettura a causa dell’acquaplaning e si è schiantato, danneggiando irrimediabilmente la sua SF-25. No, no. Ahi. Proverò a tornare indietro. Aquaplaning totale. Non credo di poter tornare indietro – ha detto via radio, cercando di contenere la delusione.

Ma lo sfogo più acceso è arrivato da Lewis Hamilton, che in diretta team radio si è lasciato andare a un commento furioso: “Incredibile… com’è possibile che ci abbiate mandato in pista sulle intermedie?”. Il britannico, già frustrato per la difficile stagione e per una macchina poco competitiva, ha puntato il dito contro il muretto Ferrari, lasciando trasparire tutta la sua esasperazione. Il Team Principal Vasseur ha cercato di giustificare la scelta parlando di un cambiamento meteo sopraggiunto all’ultimo, ma la spiegazione non ha convinto né i piloti né gli osservatori. La pioggia forte è arrivata quando le macchine erano già in pista – ha dichiarato, ma resta il fatto che solo Ferrari ha preso una decisione così rischiosa.