Milan, Conceicao: “Vittoria? Merito dei giocatori non mio”

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria in rimonta contro il Genoa: “Anche oggi è stata la dimostrazione di un gruppo unito e forte, i giocatori che sono entrati hanno dato qualcosa in più. Abbiamo cambiato anche qualche posizione, mettendo Joao e Gimenez davanti. La dimostrazione non della bravura dell’allenatore ma dei giocatori“.

Cosa detto al gruppo a fine partita, che vincerete la Coppa Italia: “No, ho detto che chi non ha giocato domani si sarebbe allenato. Non sono bugiardo. Preferisco dire le cose che le bugie“.

Ancora Conceicao

Cosa è cambiato con i cambi: “Abbiamo cominciato in una maniera e finito in un’altra, ma è per questo che mi pagano: a volte riusciamo a trovare delle letture, altre no però il merito è della bravura dei giocatori. Lavoriamo a livello individuale ma anche settoriale e nel collettivo, a volte ci sono degli errori come il gol che abbiamo preso ma lavoriamo tanto e la soddisfazione è quella. Siamo molto focalizzati a Milanello per lavorare su queste cose, quando ci si riesce siamo molto contenti“.

Undici già scelto per la finale: “I dubbi non ce l’ho, Fofana ha avuto un piccolo problema al piede anche in settimana si è sforzato per allenarsi. Penso non sia niente di speciale, dobbiamo gestirlo nel migliore dei modi in queste due partite. Tutti i giocatori sono importanti“.

Sul modulo e Leao

Così poi in conferenza stampa:

Con questo nuovo sistema di gioco avete vinto quattro partite su cinque. E siamo all’ottava partita della sua gestione di gare recuperate: “Noi cerchiamo sempre di migliorare. Lavoriamo a livello individuale e settoriale. Lavoriamo tanto. Abbiamo iniziato la partita con un sistema di gioco solito ma abbiamo finito la partita in un altro modo. E di questo non parla nessuno. I giocatori hanno dato una buona risposta e questo vuol dire che abbiamo un gruppo che crede in quello che facciamo a Milanello. Sono contento di questo. Forse non lo dimostro, ma dentro sono contento della risposta di questi ragazzi che credono in quello che facciamo“.

Leao: “Lo conoscevo già. Adesso lo conosco molto bene e lui conosce bene. Sa cosa voglio e lui è focalizzato a finire bene la stagione. Io vedo un atteggiamento molto importante. La base è quella perché poi la qualità ce l’ha. Mi spiace che venerdì non ci sarà ma ci sarà un altro perché la risposta che mi danno i ragazzi è importante“.