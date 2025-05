Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, pochi minuti prima della sfida al Barcellona a Sky Sport.

“Lautaro non era uno stiramento. Il risveglio muscolare e stato buono. E il nostro capitano giusto giochi. Yamal? Come limitarlo? Dovremo Lavorare di squadra. Ci credi? Tanto. Noi tatticamente siamo forti. Cercheremo di metterli in difficoltà”.