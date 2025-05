Riecco il doping, l’accusa è gravissima: nuovo caso

Il 2025 sarà ricordato come l’anno del caso Sinner. La positività al Clostebol del campione altoatesino ha catalizzato l’attenzione mediatica per settimane, riaprendo il dibattito su controlli, contaminazioni involontarie e responsabilità individuali.

Ma sarebbe riduttivo pensare che il doping sia una questione circoscritta a un singolo episodio. Lo sport, da sempre, convive con questo spettro. E i casi emblematici non mancano. Basti pensare alla leggenda nera di Lance Armstrong, sette volte vincitore del Tour de France e poi radiato per una delle più vaste truffe della storia del ciclismo moderno. Il suo sistema organizzato di elusione dei controlli ha fatto scuola, e il ciclismo ha faticato per anni a scrollarsi di dosso quella reputazione compromessa. Ma il doping non è solo una questione da due ruote.

Ricordiamo il caso del marciatore Alex Schwazer, campione olimpico e poi protagonista di una vicenda giudiziaria lunghissima e ancora controversa. Oppure le squalifiche nel mondo del tennis, con nomi come Maria Sharapova, caduta sotto i riflettori per l’assunzione del Meldonium. Anche nell’atletica, da Ben Johnson a Alptekin, fino a intere nazionali finite sotto inchiesta come nel caso della Russia, il doping ha fatto più volte saltare la linea di demarcazione tra le prestazioni straordinarie e l’inganno. Il sospetto, a volte, si insinua anche dove non dovrebbe. Ed è proprio in questo solco che si inserisce una testimonianza pesante, lucida e amara: quella di Vincenzo Nibali.

Doping, choc Nibali: “Sono entrati in casa mia”