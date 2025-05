Southampton, Bella-Kotchap nel mirino di diversi club di A

Armel Bella-Kotchap centrale difensivo, classe 2001, tedesco e attualmente di proprietà del Southampton sta attirando l’interesse di numerosi club europei. Il giovane difensore centrale, che l’hanno scorso è stato in prestito al PSV Eindhoven dal Southampton, ha avuto uno scarso minutaggio quest’anno con la squadra inglese, complice la difficile situazione del club (Solo 11 punti realizzati in 34 partite) e potrebbe partire in estate.

Diversi club su di lui

Diverse società hanno inviato i propri scout per valutarne da vicino le prestazioni. In particolare, due club italiani, Udinese e Torino, sembrano hanno mandato osservatori in più occasioni per monitorare l’evoluzione del difensore tedesco. Anche in Germania, paese d’origine del giocatore, si sono mossi alcuni club: Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach e Werder Brema sono tra le squadre che hanno seguito l’evoluzione della sua stagione.

Il suo futuro resta al momento incerto: il calciatore, cerca più minutaggio e la retrocessione del Southampton è un altro fattore per cui il calciatore vorrebbe lasciare il club inglese.

Fonte: Lorenzo Lepore