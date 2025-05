Ultim’ora Sinner, svelata tutta la verità: da non credere

Dopo mesi difficili, un silenzio difeso con fermezza e un’attesa che ha fatto crescere l’emozione di giorno in giorno, Jannik Sinner è pronto a riabbracciare il pubblico italiano.

Il numero uno del mondo sarà protagonista agli Internazionali BNL d’Italia, e l’atmosfera a Roma è già quella delle grandi occasioni. Il suo ritorno sui campi del Foro Italico dopo tre mesi di assenza segna un momento simbolico per il tennis italiano: non solo sportivo, ma anche umano. Il nome di Sinner è stato al centro del dibattito mediatico nazionale e internazionale, dopo la squalifica concordata con la WADA che lo ha tenuto lontano dalle competizioni ufficiali.

Ora, però, è tempo di voltare pagina. Il jet privato atterrato a Ciampino, l’accoglienza riservata e le prime immagini diffuse raccontano di un’Italia pronta a coccolare il suo campione. I tifosi erano trepidanti, in attesa del suo allenamento previsto di ieri, mentre l’evento ha assunto i contorni di un ritorno reale e regale: quello di un re che ha saputo proteggersi nella tempesta. Dal Foro Italico sono anche trapelati i primi indizi su come sarà gestita la presenza del campione di San Candido.

Rientro Sinner, Lorenzi: “Nessuna Lounge, ma tante attenzioni”

A confermare l’attesa e il lavoro organizzativo dietro al ritorno di Jannik Sinner è stato Paolo Lorenzi, ex tennista ed attuale direttore del torneo: “Innanzitutto troverà tanta gente ad aspettarlo, perché credo questa sia la cosa più importante”. L’accoglienza sarà calorosa, ma anche attenta alla sicurezza: “Ci sarà molta sicurezza, sarà accompagnato dentro e fuori dal campo. Però l’obiettivo è anche che possa stare vicino ai tifosi, soprattutto ai ragazzi”. Quanto all’ipotesi di percorsi blindati o aree esclusive, Lorenzi chiarisce: “I percorsi sono quelli riservati a tutti i giocatori. Ricordiamo che negli anni abbiamo avuto Nadal, Federer, Djokovic, quindi siamo abbastanza abituati. È normale che per lui ci vorrà un po’ più di attenzione. Ma non ci sarà una lounge Sinner”.

Impossibile non parlare della famosa tradizione del gelato al cioccolato: “È vero, tutti i giocatori nel Ristorante vogliono il gelato al cioccolato. È veramente molto buono, me lo ricordano anche a Parigi, lo postano sui social… credo sia quel qualcosa in più del torneo”. Infine, un dettaglio non trascurabile: il premio in palio. Ormai il vincitore si aggiudica una cifra vicina al milione di euro. Il montepremi sale ogni anno del 2,5% – ha aggiunto Lorenzi, ricordando che – chi vincerà potrà permettersi un buono shopping.