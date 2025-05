Bufera Federica Pellegrini, nuovo attacco: più chiaro di così

A scendere in campo, stavolta senza racchetta, ci ha pensato Filippo Volandri, CT della nazionale maschile di tennis. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, ha difeso con forza Sinner, riservando parole durissime proprio per Federica Pellegrini. La cosa che mi ha fatto arrabbiare – ha dichiarato Volandri – è sentire quelle persone che giudicano come nel caso della Pellegrini. Penso magari ha una laurea magistrale in giurisprudenza e noi non lo sapevamo, o si è letta le oltre 40 pagine della sentenza… ma anche nel caso in cui dovesse averle lette, ha dimostrato di non averle capite.

Volandri ha poi spiegato chiaramente come Sinner sia stato ritenuto innocente, penalizzato unicamente da una responsabilità oggettiva dovuta a un membro del suo team. “Chi parla di trattamenti di favore o di disparità di giudizio, semplicemente non ha compreso o non ha voluto comprendere la vicenda. O sei competente, oppure è meglio stare zitti”. Il CT ha anche sottolineato l’esempio che Sinner rappresenta: “Jannik non ha mai pensato di mollare. Si è allenato duramente, ha approfittato dello stop per migliorare dal punto di vista fisico e ora torna più motivato che mai”. Infine, una riflessione su come sia fondamentale parlare con cognizione: “Apprezzo chi non si è esposto perché consapevole dei propri limiti. Chi invece ha lanciato sentenze senza avere competenza, ha solo contribuito a creare ulteriore confusione”. Una lezione di stile e lucidità da parte di Volandri, e l’ennesima conferma della solidità morale di Jannik Sinner.