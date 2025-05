Doccia gelata per Berrettini, l’annuncio è una batosta

Matteo Berrettini arriva agli Internazionali d’Italia con il carico di una stagione che, seppur lontana dai suoi fasti migliori, si è dimostrata incoraggiante sotto diversi aspetti.

Il romano ha collezionato un bilancio stagionale di 12 vittorie e 9 sconfitte nel circuito ATP, senza però riuscire a sollevare trofei. Sono numeri che, da una parte, testimoniano una continuità ritrovata dopo gli infortuni, ma dall’altra evidenziano anche la distanza dai vertici che, solo fino a due anni fa, sembravano una quotidianità per lui. Con un ranking oscillante attorno alla 30ª posizione mondiale e oltre 650.000 dollari guadagnati nel 2025, Berrettini si presenta al Foro Italico in cerca di conferme e, perché no, di un exploit davanti al pubblico di casa.

I suoi risultati nelle tappe di Monte Carlo, Miami e Madrid hanno mostrato un percorso fatto di alti e bassi, con alcuni sprazzi del vecchio Matteo, soprattutto nei match contro avversari del calibro di Zverev e Djokovic, ma anche con alcune uscite premature, come quella a Indian Wells o Dubai. Roma rappresenta quindi molto più di un semplice torneo: è la prova del nove per capire se davvero Berrettini può ancora ambire a palcoscenici importanti. In un’edizione dominata mediaticamente dal ritorno in campo di Jannik Sinner, sarà interessante vedere che spazio riuscirà a ritagliarsi il numero due d’Italia.

Internazionali di Roma: Berrettini contro Sinner

Gli Internazionali d’Italia 2025 sono cominciati da poche ore, ma l’attesa per il grande tennis è già palpabile. E se l’arrivo di Jannik Sinner a Roma ha catalizzato l’attenzione dei media, c’è anche un altro azzurro che punta a far parlare di sé: Matteo Berrettini. Il romano, padrone di casa, debutterà direttamente al secondo turno e potrebbe subito incrociare il connazionale Fabio Fognini, in quello che si preannuncia come un derby dal sapore speciale, da vivere tutto d’un fiato sulla terra rossa del Foro Italico.

Il tabellone, però, nasconde una potenziale sfida che già fa sognare il pubblico italiano: Berrettini e Sinner potrebbero affrontarsi nei quarti di finale, in un duello che metterebbe di fronte i due tennisti più rappresentativi del nostro movimento. Jannik, testa di serie numero uno, esordirà contro il vincente tra Navone e Cinà, ed è stato fortunato ad evitare i grandi nomi come Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, collocati nella parte opposta del draw. Il cammino per arrivare a quel quarto, però, non è semplice per nessuno dei due. Berrettini, ancora non al 100% della forma, dovrà superare avversari di grande spessore, come il già citato Fognini. Per Sinner, invece, la pressione del debutto dopo la squalifica e tre mesi lontano dai campi potrebbe rappresentare un ostacolo iniziale più mentale che fisico.