Inter, Marotta: “Ieri è stata una serata epica. Su Inzaghi…”

Il giorno dopo la vittoria contro il Barcellona, che ha regalato all’Inter l’accesso alla finale della UEFA Champions League 2024/25, Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni della RAI. Queste le dichiarazioni del Presidente e CEO nerazzurro.

Le parole di Marotta

“Quella di ieri è stata una serata epica per come è stata vissuta in campo e fuori. Avevamo vinto la partita, l’abbiamo persa e poi riagguantata e infine vinta per davvero: sono abituato a vivere queste emozioni, ma quelle vissute ieri sera dal punto di vista adrenalinico rappresentano sicuramente il top per il momento. L’attore principale, l’artefice di questa cavalcata è sicuramente l’allenatore Simone Inzaghi. Non sono scaramantico nella vita: sono molto ottimista e realista ”