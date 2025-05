Ghoulam sul Napoli: “Spero vinca lo scudetto. Conte? Ecco cosa spero”

Faouzi Ghoulam, ex calciatore del Napoli, ha concesso un’intervista al Corriere dello Sport per commentare la stagione degli azzurri: “Pazzesca la stagione del Napoli: io spero che vinca lo scudetto, faccio parte della famiglia, ma a prescindere da tutto sarà un capolavoro. L’autore è innanzitutto Conte. Un vincente nato che, purtroppo per gli avversari e grazie a Dio per i napoletani, ha scelto Napoli per tornare in panchina. È difficile definire con un solo concetto ciò che è riuscito a fare”.

Le parole di Ghoulam