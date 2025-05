Lazio, Pedro: “Contro la Juve per vincere. Baroni? Una rivelazione”

Pedro, attaccante della Lazio, alla Gazzetta dello Sport ha analizzato l’importanza della sfida del prossimo weekend tra Lazio e Juventus: “Inutile girarci attorno, almeno per noi. Solo vincendo ci metteremmo in una posizione favorevole per arrivare quarti. Non sarebbe ancora fatta perché poi dovremmo cercare di vincere pure le partite successive, ma faremmo un passo importante in quella direzione. Arrivare in Champions sarebbe un risultato fantastico ed anche il premio ad un’annata in cui abbiamo fatto a lungo cose straordinarie».

Ci credevate all’inizio di poter arrivare così lontano?

“Non ci eravamo posti obiettivi specifici, come era normale che fosse visto il rinnovamento della rosa. Però abbiamo sempre creduto nelle nostre potenzialità”.

Ora l’obiettivo c’è, sarebbe un peccato farselo sfuggire.

“Sì, ma siamo tante squadre ad ambire a quel quarto posto. Non sarà facile”.

Baroni.

“Non lo conoscevo, per me è stato una grande rivelazione. Ci ha dato un gioco moderno, spettacolare ed efficace. E sul piano umano è stato bravo a far crescere tutti. La sua qualità migliore è la sincerità. Che poi è una caratteristica che non tutti gli allenatori hanno. Confermarlo? Ovviamente non sta a me dirlo, è la società che decide. Però mi auguro che gli si dia la possibilità di aprire un ciclo, perché sono sicuro che continuerebbe a fare bene, anzi penso che farebbe anche meglio di quanto fatto quest’anno”.