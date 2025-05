Sinner subito fuori: tifosi sconvolti

Non è semplice capire quanto conti davvero il ritorno in campo di un campione dopo una lunga assenza. Lo è ancora meno se quel campione si chiama Jannik Sinner.

Con il peso del numero uno al mondo cucito sulle spalle, ma anche con tre mesi di inattività competitiva alle spalle, su Sinner gravano molti dubbi. A Roma, il Foro Italico si prepara ad accoglierlo con l’affetto riservato agli idoli, ma anche con il fiato sospeso: la sua forma fisica, il ritmo partita, l’impatto psicologico della squalifica, sono tutti elementi che verranno misurati, valutati, scrutati con attenzione. Il caso Clostebol, ormai chiuso sul piano giudiziario con una sospensione leggera e concordata, ha però lasciato strascichi nel dibattito pubblico.

Sinner ha scelto di non replicare alle accuse o alle insinuazioni che, da Federica Pellegrini a varie testate, hanno provato a incrinare l’immagine di un campione universalmente considerato corretto e trasparente. È rimasto in silenzio, come nel suo stile, lasciando che a parlare fosse il lavoro quotidiano, lontano dai riflettori. Lo ha confermato anche il suo staff: l’intera pausa è stata sfruttata per un intenso programma fisico, raro da sostenere durante la stagione regolare. Ma il tennis, si sa, è uno sport dove l’allenamento conta, ma il campo decide.

Rientro Sinner, Puppo non illude: “Sinner fuori? Nessun dramma”

A offrire una prospettiva chiara su ciò che ci si può aspettare dal ritorno di Jannik Sinner è stato Dario Puppo, voce esperta e giornalista di riferimento nel panorama tennistico italiano. Nella trasmissione TennisMania, Puppo ha provato a spegnere l’ansia da prestazione: “Se la vogliamo vedere nell’ottica del Roland Garros, anche una sconfitta a Roma dopo due-tre turni non sarebbe un dramma”. Il ragionamento è semplice: dopo tre mesi di inattività, in un calendario che ha visto ben 17 vincitori diversi negli ultimi 17 tornei ATP, non ci sono gerarchie stabili. E anche per un numero uno come Sinner, serve tempo per ritrovare ritmo e automatismi. Il combined di Roma aiuta – ha aggiunto Puppo – perché dà maggiore margine di recupero tra un match e l’altro.

Parole che arrivano a pochi giorni dall’esordio nel torneo capitolino, dove Sinner debutterà direttamente al secondo turno contro il vincente tra Navone e Cinà. Potrebbe poi incrociare avversari insidiosi come Casper Ruud e Ben Shelton, fino all’ipotesi di un derby tutto italiano con Berrettini ai quarti di finale. Poi Musetti che, secondo Puppo, è tra i “quattro favoriti principali del torneo”, complici i recenti segnali incoraggianti. Insomma, il Foro Italico attende il ritorno del suo re. Ma anche se Roma non sarà teatro del trionfo, l’obiettivo vero resta Parigi.