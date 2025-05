ESCLUSIVA SI Napoli, se parte Conte ecco i favoriti

Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà su X: “Allegri era un candidato del Napoli nella primavera del 2021 prima che il club virasse su Spalletti . E che Allegri andasse alla Juventus. Allegri può tornare attuale, ma SOLTANTO dopo il confronto tra Conte e De Laurentiis. Intanto, il Napoli sta lavorando forte sul mercato a prescindere. In lista anche Pioli che però gode di importanti (e condizionanti) benefici fiscali in Arabia“.

Ecco il tweet: