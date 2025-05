Real Madrid, Xabi Alonso a un passo dalla panchina: inizierà dal Mondiale per Club

L’approdo di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid è ormai cosa fatta. Il tecnico basco lascerà il Leverkusen per firmare con il club spagnolo, per un contratto valido fino al 2028. Un accordo triennale per Alonso, con il Real che pianifica il suo debutto al Mondiale per Club FIFA.

Ieri il saluto al Leverkusen

Proprio nella giornata di ieri Xabi Alonso ha dato il suo addio ufficiale al Leverkusen:“Il saluto a Jonathan Tah, ad altri giocatori e anche il mio personale addio, oggi per me sono stati più importanti del risultato. Era l’ultima partita in casa e poter sentire ancora una volta questo legame speciale con i tifosi mi rende molto orgoglioso. Come di tutto ciò che abbiamo vissuto insieme qui. Questo club rimarrà per sempre nel mio cuore. Provo molte emozioni: sono orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto qui e grato per tutto quello che abbiamo costruito. Porterò sempre con me dei bellissimi ricordi del mio periodo al Bayer, perché qui ho potuto crescere come allenatore. La squadra, lo staff e ogni singolo giocatore mi hanno dato fiducia, hanno creduto in me e nelle mie idee. Questo è stato fondamentale per me e per il mio percorso qui”.