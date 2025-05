Spalletti: “Napoli? Sempre grato a De Laurentiis. Totti? Ecco cosa penso”

Il commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti, intervistato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, ha parlato del suo rapporto con Napoli: “Ho girato tantissime società e città, ma non ho mai visto, in molti anni, un popolo che sappia essere così felice e così malinconico come quello napoletano. Per questo sarò sempre grato al presidente De Laurentiis per avermi fatto fare quella esperienza”.

Le parole di Spalletti