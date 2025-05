Tare: “Milan? Un obiettivo per tutti, sarebbe un onore”

Igli Tare, direttore sportivo che oggi è uno dei candidati forti per la scrivania del Milan del futuro, ha parlato a La Stampa.

Le parole di Tare

E il contratto col Milan?

“Beh, il Milan è un obiettivo per tutti. Lavorare per una società storica e blasonata come questa sarebbe un onore. Ho sempre cercato di rappresentare il mio Paese, e al tempo stesso di essere esempio per tanti italiani, sono mezzo italiano, lavoro qui da metà della mia vita, ho passaporto italiano e lo porto con orgoglio. Vi sono molto grato”.