Bologna, toccato il cielo in una notte storica: Olimpico teatro di una partita perfetta

Estasi, gioia pura. Il Bologna ha toccato il cielo in una notte storica, che ha riportato in città un trofeo che mancava da 51 anni. L’Olimpico è stato teatro di una partita perfetta – l’ennesima – in una Coppa Italia perfetta disputata dagli uomini di Vincenzo Italiano. 11 gol fatti, appena 1 subito, 5 vittorie su 5, l’ultima la più importante di tutte, contro un Milan pressoché mai pericoloso se non su quel maldestro rimpallo tra Beukema e Skorupski che stava per favorire Jovic a inizio gara.

Milan-Bologna: decisivo Ndoye nel secondo tempo

Per il resto, Bologna in costante controllo, attento, a tratto dominante, con il gol del rientrante Ndoye a cristallizzare questa superiorità: insomma, un successo che certo non polarizza le opinioni in merito, anzi. Diluvio incessante di lodi a reti unificate per una squadra che nonostante le difficoltà ha fatto una stagione straordinaria, suggellata da una vittoria straordinaria.

Bologna, rifondazione e mentalità vincente con Italiano

In una stagione in cui ha perso in blocco Saelemaekers, Zirkzee e Calafiori, senza contare il rientro tardivo di Ferguson, e con una Champions League prosciugante da affrontare, Italiano è a 6 punti a 2 giornate dal termine dal traguardo di Motta nello scorso campionato. Il tutto, con una Coppa Italia in bacheca: la misura del lavoro collettivo e individuale e della crescita verticale del Bologna sta tutta qua. Un successo che non chiude un cerchio, ma porta i Rossoblù in un’altra dimensione. Una dimensione in cui ambizioni e prospettive solleticano il palato di un club che non ha certo intenzione di fermarsi qua.

Di Gioele Anelli