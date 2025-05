Fiorentina, con il Bologna ultimo match point europeo

Crederci sempre e farlo fino alla fine, questo il mantra con cui la Fiorentina dovrà affrontare gli ultimi complicati 180 minuti di campionato.

Iniziano gli ultimi 180 minuti

Minuti che inizieranno con l’ostica sfida al Bologna fresco vincitore della Coppa Italia a cui Palladino ha tenuto fare i complimenti analizzando poi così il match: “Intanto faccio i complimenti al Bologna per la vittoria della Coppa: lo faccio alla società, a Italiano e ai calciatori che hanno fatto qualcosa di importante. Mi aspetto un clima sicuramente particolare: arriviamo da una settimana non facile, speravamo di arrivare a questa gara con tutt’altro entusiasmo ma dobbiamo tirare fuori il massimo da questa situazione. Dobbiamo avere delle motivazioni interne molto importanti, sarà una gara con tante difficoltà ma dovremo arrivare con molte motivazioni: conterà tanto l’aspetto mentale“.

Fiorentina, emergenza offensiva

Fiorentina che rischia di non poter contare su Kean e Gudmundsson con il tecnico viola che presenta così l’emergenza offensiva: “Sapete l’emergenza che abbiamo davanti… avremo fuori Beltran, Folorunsho e Zaniolo mentre Gud e Kean hanno fatto solo una prima parte di lavoro con la squadra. Vediamo come stanno domani e come rispondono alla seduta di oggi. Valuteremo tutto di ora in ora. Eventualmente ci saranno i giovani a disposizione, oggi c’è la Primavera che gioca e da domani aggregheremo qualcuno. La squadra è pronta a tutte le emergenze. Difficile dire chi tra Gud e Kean sia più vicino al rientro: ogni recupero è soggettivo, indicativamente hanno fatto poco: ripeto, vediamo domani ma teniamoci la porta aperta“.

Una Fiorentina che al netto di tutte le assenze dovrà saper fare di necessità virtù per battere il Bologna e arrivare alla sfida con l’Udinese con ancora speranze Europee..

Carlo Pozzoli