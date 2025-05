Fiorentina, contro il Bologna in emergenza offensiva totale

Con il Bologna in emergenza offensiva quasi totale. In casa Fiorentina sono infatti numerose le assenze nel reparto offensivo. Dagli squalificati Beltran e Zaniolo agli acciaccati e in forte dubbio Gudmundsson e Kean.

Fiorentina, emergenza offensiva

L’islandese rispetto al centravanti viola sembra avere qualche chance in più per una convocazione con Kean che rischia infatti l’assenza anche contro il Bologna. In attacco ecco quindi che dovrebbe giocare Colpani nel ruolo di centravanti con Cher Ndour e Fagioli a sostegno. Terminata poi la stagione di Cataldi, certamente out con il Bologna è praticamente impossibile un recupero per Udine. Ecco quindi che Palladino dovrà saper fare di necessità virtù puntando forte sulla corsa e gli inserimenti di Gosens e su un Dodo che ha vissuto al netto di qualche problema la miglior stagione in viola. Con loro fondamentale sarà l’apporto di due giocatori diventati leader totali. Il capitano Ranieri e Rolando Mandragora con il centrocampista divenuto un vero e proprio bomber in questo 2025. Chi è atteso poi ad una prova importante è Adli, l’ex Milan vede il suo riscatto in dubbio la gara contro il Bologna potrebbe essere quindi un trampolino per convincere la dirigenza viola a tenerlo con la viola che contro i felsinei può solo vincere per sperare ancora fino all’ultimo in una partecipazione Europea nella prossima stagione.

Fiorentina-Bologna, le probabili

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Adli, Gosens; Ndour, Fagioli, Colpani.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Pobega, Nodye; Castro.

Carlo Pozzoli