Genoa-Atalanta 2-3, Retegui da ex decide la gara

Un gol dell’ex di Mateo Retegui nel finale decide la gara tra Genoa e Atalanta. Al Ferraris termina 2-3 per i nerazzurri che salgono così a 74 punti in classifica. Resta a 40 il Genoa. In gol anche Pinamonti, doppietta, Sulemana e Daniel Maldini.

Genoa-Atalanta, le ufficiali

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Norton-Cuffy; Badelj, Frendrup; Masini, Vitinha, Thorsby; Pinamonti

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kossounou, Hien, de Roon; Palestra, Sulemana, Brescianini, Ruggeri; Maldini, Samardzic; Retegui.

La sblocca Pinamonti

Gara che si sblocca al 38′. Gol di Pinamonti. Ripartenza micidiale della squadra di Vieira, avviata da Norton-Cuffy che serve Martin: perfetto il cross dalla sinistra per lo stacco imperioso del centravanti. Rui Patricio battuto. Genoa che raddoppia al 44′ con Bani. Gol però annullato. Cross dalla trequarti di Vitinha, sponda aerea di De Winter in anticipo su Hien per il tocco sotto misura del centrale rossoblù che ha la meglio nel contrasto con Rui Patricio.

La decide Retegui

Pari al 47′ di Sulemana. Seconda rete consecutiva per il centrocampista ghanese che la mette giù col petto sul colpo di testa di Ruggeri e lascia partire un destro angolato sul quale non arriva Leali. Al 59′ Pinamonti fa 2-1. Decimo centro in campionato per il centravanti rossoblù che approfitta del pasticcio difensivo tra Hien e Brescianini per battere nuovamente Rui Patricio col sinistro. 2-2 di Maldini. De Roon fa partire l’azione, rifinita col tacco da Retegui per la conclusione perfetta dell’ex Monza che dal limite non sbaglia riportando il risultato in parità. Al 90′ Retegui trova il 2-3 finale. Thorsby serve De Winter che si ferma, ne approfitta la Dea per andare in contropiede con De Ketelaere: assist per la girata vincente col sinistro del centravanti italo-argentino. Vince così 2-3 l’Atalanta. Retegui sale a 25 gol in campionato superando il record di 24 con la maglia dell’Atalanta di Inzaghi.