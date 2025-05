Massa: “Var? In Italia abbiamo la memoria corta. Ecco perché”

Sulla sua scelta di diventare arbitro: “Ho deciso di fare l’arbitro dopo una brevissima carriera da calciatore, poi ho provato per gioco e mi ritrovo ancora qua, in un contesto che amo tantissimo. Ora sono ancora più felice perché vinco il premio fuori casa e questo ha un valore doppio”.

Sul Var: “Strumento fondamentale, solo che noi sportivi e noi italiani abbiamo la memoria corta. Negli ultimi anni il Var ha tolto il 94% degli errori ma ci sono ancora delle decisioni che sono opinabili e non oggettive, dato che il calcio è uno sport di contatto. In questo senso il Var è uno strumento che forse non potrà mai essere perfetto ma anche noi lavoriamo continuamente per correggerci e fare sempre meglio”