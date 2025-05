L’annuncio ribalta la MotoGP: l’addio è ufficiale

L’annuncio improvviso del campione MotoGP e dell’addio alla sua scuderia ha spiazzato tutti e ribaltato la situazione.

Nel paddock si percepiva da giorni un’energia diversa. Una tensione appena accennata, come quelle che anticipano qualcosa di grosso. Nessuno sapeva esattamente cosa, ma era chiaro che sotto la superficie stava bollendo qualcosa.

Qualcuno parlava di un cambio di rotta, altri ipotizzavano una mossa fuori copione, però nessuno si aspettava una conferma così netta, così improvvisa. Eppure, è arrivata. E ha fatto rumore.

MotoGP l’addio sempre più certo

Perché quando un campione del mondo prende in mano il proprio destino e decide di rimettere tutto in discussione, gli equilibri saltano. In MotoGP, più che altrove, il mercato piloti è una questione di incastri, di timing, di intuizioni. E in questo caso, le cose stanno prendendo una piega decisamente inaspettata. Il primo a rompere il silenzio è stato Albert Valera, manager di uno dei nomi più pesanti della griglia. Le sue parole non lasciano spazio a troppe interpretazioni: il rapporto con l’attuale scuderia sta per volgere al termine.

Valera ha confermato quello che da qualche giorno circolava come un semplice sussurro: Jorge Martin ha intenzione di lasciare l’Aprilia a fine stagione. Una notizia che, senza ombra di dubbio, scuote l’intero ambiente. Perché Martin, campione del mondo e attualmente pilota simbolo del progetto RS-GP, ha ancora un contratto valido fino al 2026 con la casa di Noale. Ma nel motorsport, si sa, i contratti possono diventare carta straccia quando sul tavolo arrivano certe offerte.

Ed è proprio quello che sta succedendo. Dalla Honda sarebbe arrivata una proposta concreta, strutturata, con l’obiettivo di riportare in alto una squadra storica che, da qualche anno, fatica a ritrovare la competitività di un tempo. Per convincere Martin, serviva un progetto serio, un pacchetto tecnico nuovo, ma soprattutto una visione a lungo termine. E pare che il pilota spagnolo ci stia pensando seriamente.

Aprilia, dal canto suo, si trova in una posizione complicata. Da una parte c’è la voglia di trattenere il proprio campione, simbolo di un percorso di crescita che negli ultimi anni ha portato la scuderia a lottare stabilmente tra i migliori. Dall’altra, però, c’è anche la consapevolezza che certe decisioni nascono da equilibri sottilissimi, fatti di sensazioni, fiducia e prospettive. E se queste vengono a mancare, nemmeno un contratto può trattenere chi sente il bisogno di voltare pagina.

Lo scenario, insomma, sta diventando sempre più reale. Non si tratta più solo di voci o suggestioni da bar del paddock. La possibilità che Jorge Martin saluti Aprilia a fine 2025 – o addirittura con una risoluzione anticipata – è concreta. E la mossa potrebbe avere un effetto domino devastante sul mercato piloti. In primis perché l’eventuale approdo in Honda rimescolerebbe tutte le carte in gioco, spingendo anche altri top rider a rivedere le proprie strategie. Ma anche perché Aprilia, a quel punto, si troverebbe costretta a cercare un sostituto all’altezza. E in questo momento, i nomi liberi sono pochi e molto ambiti.

Resta il fatto che la MotoGP sta vivendo uno dei momenti più intensi della sua stagione, non solo in pista. Le gare regalano spettacolo, certo, ma sono i movimenti dietro le quinte a tenere tutti con il fiato sospeso. E questa storia, nata come semplice indiscrezione, si sta trasformando in una delle trame più interessanti degli ultimi anni. Bisognerà aspettare ancora un po’ per le conferme ufficiali, però ormai il dado sembra tratto. Jorge Martin è pronto a cambiare strada. E con lui, cambieranno anche gli equilibri di tutta la MotoGP.