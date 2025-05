Bagnaia tradisce Ducati: ha già un nuovo team

E se Bagnaia lasciasse Ducati? Ora che sembra Marquez il nuovo “pupillo” di Dall’Igna e compagnia, l’italiano potrebbe guardare altri orizzonti.

Questo campionato mondiale potrebbe essere quello che lascerà davvero l’amaro in bocca a Francesco Bagnaia, talentoso pilota italiano nonché pluricampione che, dopo aver riportato Ducati in cima alla cresta dell’onda, potrebbe vedere il successo di Marc Marquez, qualora egli dovesse davvero agguantare l’ennesimo titolo mondiale iridato, come uno “scippo” della sua abilità con la moto della scuderia di Borgo Panigale.

Analizzando i dati, per Ducati Lenovo questa è una stagione meravigliosa, con la squadra che ha Marquez primo, dopo lo “scivolone” di Jerez a cui è subito seguito un buon recupero e Bagnaia al terzo posto, staccato però per ben 29 punti da Alex Marquez con Gresini e di ben 51 da Marc Marquez stesso.

L’ottima moto messa in campo dagli italiani insomma non sembra aver dato in ogni caso al campione italiano lo sprint giusto per arrivare comunque primo, con le prime gare che sono state una fatica enorme. Gli aggiornamenti al modo in cui Pecco sta guidando non hanno sortito grandi effetti. E l’interesse di un team, storico rivale di Ducati, si affaccia ora sul giovane tricolore.

E se Bagnaia andasse via?

Il colpaccio di strappare Marquez ad Honda Repsol potrebbe ritorcersi contro Ducati in un gioco di karma davvero imprevedibile fino a qualche anno fa. Per un’autorevole voce, infatti, il matrimonio tra Pecco e la squadra giapponese che non raggiunge il successo da un bel po’ potrebbe essere se non dietro l’angolo quantomeno non così impossibile.

Stando a Carlo Fiorani, esperto e tra i dirigenti di Honda SBK intervistato dalla Gazzetta dello Sport, la scuderia giapponese nei prossimi ani vivrà un rilancio: “I giapponesi lavorano molto bene. Secondo me assisteremo ad un progressivo miglioramento”, il suo parere. Riguardo alla scelta dei piloti, Fiorani è stato molto chiaro e pensa che solo uno dei top della griglia potrebbe cambiare realmente la situazione.

“Bagnaia è un pilota che a me piace molto. Del resto basta guardare la classifica”, sono state le dichiarazioni di Fiorani, “Questo ci permette di capire quali potrebbero essere i piloti fondamentali per questo rilancio”. E secondo voi è possibile che Bagnaia faccia uno “scambio” con Marc spostandosi proprio al team dove correva l’iberico?