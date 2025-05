Verstappen, l’addio è già scritto: F1 devastata

L’addio di Max Verstappen a Red Bull quest’anno non è più così impossibile. Un uomo potrebbe strapparlo alla scuderia di Milton Keynes.

In Formula Uno gli equilibri e le dinamiche di scuderia cambiano rapidamente, con i piloti che logicamente, sono pronti a lasciare una squadra se il loro obiettivo è vincere e questa non si rivela competitiva come dovrebbe. Piloti come Leclerc o Verstappen, quest’anno, potrebbero non essere del tutto soddisfatti della macchina che i rispettivi team gli hanno messo a disposizione per correre.

Prendiamo l’esempio dell’olandese che, da abituato a dominare senza praticamente rivali la griglia, si ritrova ora a rincorrere le due McLaren e, in certi casi, anche Russel sulla Mercedes. Servono aggiornamenti per l’auto nonostante il talentuoso pilota sia riuscito ad issare la RB-21 a podio più spesso che no, arrivando ad essere terzo in classifica piloti con 124 punti in tutto.

La tentazione di cambiare squadra potrebbe affacciarsi in Max che come sappiamo, non corre certo tanto per prendere aria sul casco. “Il mio obiettivo quando corro è sempre vincere”, aveva detto qualche tempo fa. Scontato. Ma non è così scontato che sia Red Bull la migliore squadra con cui approdare a questo risultato, almeno non nei prossimi anni.

Verstappen torna dal suo mentore

Di recente in un’intervista ufficiale Adrian Newey, la vera mente dietro tante innovazioni di Red Bull, ha parlato di quanto gli piacerebbe portare Max nel suo nuovo team. Al momento, infatti, il progettista si è spostato in Aston Martin, realtà che non ha ancora realizzato molto nel campo delle corse ma ci sta provando con tutte le sue risorse. Investimenti, un nuovo simulatore ed ora anche l’approdo di un progettista così talentuoso e vincente.

Ma a Newey piacerebbe avere dalla sua Max ancora una volta? Ovviamente si, tanto che ha dichiarato: “Aston Martin deve costruire un’auto davvero veloce se vuole attirare Verstappen in squadra”. Secondo Adrian che conosce bene il suo pupillo, infatti, aspettarsi discorsi profondi sulla fedeltà ad un vecchio mentore o alla sua attuale squadra non è la chiave di lettura giusta per la mentalità del pilota olandese.

“L’equazione di Verstappen è semplice, lui sceglie l’auto più veloce e quella che può dargli le maggiori possibilità di vittoria. Quindi, Aston Martin deve proporre un’auto veloce”, sono le sue parole. Insomma, con la macchina giusta l’impresa di portare in Aston Martin il più grande campione degli ultimi anni non è utopia.