Hamilton e Leclerc senza parole: l’annuncio scuote la Ferrari

Era proprio l’ultima notizia che ci voleva. I due piloti si sono sentiti cadere le braccia…

Dopo la grande occasione di Monaco, una gara in cui la velocità assoluta delle monoposto conta relativamente rispetto agli altri tracciati, Ferrari torna a preoccuparsi per il futuro immediato della sua stagione. Infatti, anche se il secondo posto di Leclerc è sicuramente un risultato migliore di quelli arrivati fino a questo momento, rimane il fatto che la SF-25 è ancora inferiore rispetto alle altre auto di testa.

Questo senza contare gli ulteriori problemi di comunicazione – vogliamo chiamarli incomprensioni? – tra Hamilton ed Adami che a fine gara, hanno avuto una sorta di altro battibecco. Insomma, la verità è che per sorridere Ferrari dovrebbe ricevere solo una cosa: gli aggiornamenti sulla vettura che Vasseur aveva annunciato.

Purtroppo, un annuncio che non farà felici né i piloti né i tifosi è appena arrivato ed è stato proprio il numero uno di Ferrari a riportarlo alla stampa. Sembra che anche in vista del prossimo impegno stagionale, Ferrari avrà il suo bel da fare nel ridurre lo svantaggio evidente con McLaren e Red Bull…

Ferrari, ormai è tardi

Lo stesso Leclerc nemmeno troppo tempo fa aveva espresso preoccupazione riguardo il fatto che forse, gli aggiornamenti per la SF-25 non sarebbero arrivati molto presto. “Sappiamo molto bene come migliorare l’auto. Il problema è che non sappiamo quanto ci vorrà”, aveva commentato il pilota monegasco. Frase che ora suona profetica alla luce di quanto annunciato da Vasseur in persona.

Il Team Principal che più volte si è espresso in modo ottimista riguardo la stagione anche nei momenti più bui sembra essere venuto a patti con la realtà: “Penso che non abbiamo fatto una buona prima parte di campionato e siamo già a un terzo del Mondiale, ma abbiamo sottoperformato rispetto alle aspettative. Questo è super chiaro e dobbiamo essere onesti con noi stessi”, le sue parole alla stampa.

E l’aggiornamento della SF-25? Con i regolamenti sulle ali anteriori delle vetture che stanno cambiando, la priorità va a questo punto e almeno in Spagna, niente modifiche alle sospensioni posteriori come avrebbe dovuto prevedere il pacchetto di aggiornamenti dell’auto: “Non sappiamo quanto questa modifica potrebbe impattare sulle altre scuderie” afferma il capo della squadra. Insomma, in poche parole la stagione di Ferrari difficilmente otterrà una svolta positiva entro questo gran premio.