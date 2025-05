Tragedia nello sport: morto il campione d’Italia

Un lutto incolmabile ha colpito lo sport italiano. Senza di lui, questa disciplina non è più la stessa.

In questi mesi purtroppo, diverse figure importanti dello sport italiano e mondiale sono scomparse tragicamente, dando vita ad un periodo davvero difficile per i fans di queste discipline. Certo, qualche cinico potrebbe dire che è il cerchio della vita ma eventi come questi non vorremmo mai leggerli sulla cronaca sportiva, anzi, non vorremmo leggerli a prescindere.

Anche oggi sfortunatamente c’è da dare l’annuncio di un lutto che colpirà molto la comunità Sportiva che si riunisce attorno ad una disciplina che in Italia è in continua ascesa. Uno sport che magari non sarà seguito come calcio e Formula Uno ma che raccoglie migliaia di appassionati in tutto il nostro paese oltre che nel mondo. Un giocatore molto celebre che ha aiutato la sua squadra a raggiungere diversi importanti successi ci ha infatti abbandonato.

A dare l’annuncio, la famiglia del campione e la stampa che purtroppo, ha combattuto invano e a lungo con una delle malattie più difficili da affrontare al mondo: la condizione è peggiorata finché non c’è stato più nulla da fare. Ora possiamo soltanto ripercorrere la carriera dell’atleta ed i suoi successi per consegnare un giusto ricordo della sua figura Sportiva alla cronaca odierna. Vediamo cosa è accaduto.

Tragedia nel mondo dello sport: è scomparso improvvisamente

Benchè fosse di origini indiane il nome di Rajvinder Singh è ben noto nel mondo dell’hockey su prato italiano. Il giocatore asiatico ha infatti preso parte con la maglia del Cogeca Vigevano che poi si è tramutata in Hockey Paolo Bonomi e con cui ha portato a casa una serie di importanti vittorie. Negli anni settanta e in particolare tra il 1972 ed il 1979, la squadra ha vinto diverse coppe e campionati.

Rajvinder era diventato piuttosto famoso nello sport anche in Italia grazie soprattutto alle sue reti in quel periodo che lo avevano reso uno dei bomber più prolifici del periodo per il team e in generale nel campionato. Il campione aveva 73 anni e soprattutto era afflitto dalla Sindrome di Parkinson da qualche tempo, cosa che ha deteriorato le sue condizioni di salute.

Questo tipo di malattia neurodegenerativa è più frequente negli sport dove si registrano ripetuti traumi alla testa ma può anche essere ereditata: si tratta infatti di una malattia multifattoriale con una componente genetica che si unisce ai fattori ambientali e ne facilita la comparsa. Combattere questo tipo di patologie è fondamentale per fare si che gli atleti possano invecchiare in serenità dopo la loro carriera Sportiva.