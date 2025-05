Bomba Ferrari, cacciato via: terremoto in F1

Niente da fare, la cacciata non è negoziabile. In Formula Uno sta cambiando davvero qualcosa: terremoto in casa Ferrari

Le prestazioni della nostra scuderia italiana, ossia Ferrari che salvo piccole parentesi come quella di Maserati e Team Modena è sempre stata la sola grande realtà italiana a correre ai massimi livelli della Formula Uno, non stanno soddisfacendo più di tanto. Facile dare la colpa alla SF-25 che ha limiti evidentissimi ma forse, i problemi vanno ben oltre questo.

I continui battibecchi che denotano grandi incomprensioni – a dire poco – tra Hamilton ed Adami, il non tanto velato rimprovero di Vasseur a Leclerc tramite Team Radio dopo la gara di Imola – “Ci aspettavamo di più della top 10” – e il modo in cui Vasseur stesso si è stancato di rispondere alla stampa che chiede di giustificare le prestazioni sotto tono dell’inglese sulla vettura fanno pensare che forse, in Ferrari ci sia qualche problema interno alla squadra che non sappiamo.

Vasseur è un grande professionista ed un team principal che sa assolutamente il fatto suo, come denota la sua grande esperienza. Tuttavia, non sono pochi i cronisti sportivi che si sono chiesti se forse sostituire la sua figura con una abituata a giocare ai vertici della classifica e a vincere titoli – cosa che quest’anno nemmeno lei sta facendo – non potrebbe dare a Ferrari quel pizzico di organizzazione e spinta in più per arrivare al vertice.

Opzione assurda: fuori Vasseur, dentro Horner

Tutti i riflettori sono ora puntati su Christian Horner, Team Principal di Red Bull che ancora una volta, si trova in forse proprio nel team che per venti lunghi anni ha guidato cogliendo successi impressionanti anche grazie a macchine molto competitive e al campione Max Verstappen. Ora, dopo lo scandalo poi sopito della scorsa stagione e le cattive prestazioni della RB-21 di quest’anno – se rapportate agli anni precedenti – Horner potrebbe vacillare ancora.

Alcune testate hanno fatto notare che Horner ha un contratto che scade nel 2026 e soprattutto, che non sarebbe la prima figura di rilievo a lasciare Red Bull in un momento di grande incertezza per il team, specie alla luce dei conflitti avuti con la squadra tanto lo scorso anno quanto questo, in seguito alle prestazioni di McLaren che sta eclissando la squadra campione in carica.

La testata tedesca Bild svela un retroscena assurdo: i vertici di Maranello, non del tutto appagati dall’operato di Frédéric Vasseur fino a questo momento, avrebbero avuto un contatto formale con Horner; l’obiettivo è sondare la volontà di Horner di restare a Milton Keynes o meno il prossimo anno. Una squadra con Horner Team Principal e Leclerc ed Hamilton come piloti sarebbe davvero da titolo. Ma secondo voi, si farà sul serio?