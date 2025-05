Schumacher, tutto come prima: F1 sotto choc

Ancora una volta, la storia si ripete. Il binomio che ha fatto tremare la Formula Uno è “riunito” ancora.

Una parte della grande carriera di Michael Schumacher che spesso passa “sotto i radar” degli appassionati di Formula Uno è quella in cui il pilota ha letteralmente iniziato a vincere. La parte ad inizio anni novanta in cui, correndo in un team che ad oggi non esiste più ma che ha portato a casa diversi titoli mondiali, il campione si è fatto notare da Ferrari dove poi ha avuto la sua reale consacrazione sportiva.

Dal 1991 al 1995, Schumi ha corso con la squadra Benetton, un team che ha gettato le basi anche per un’altra carriera molto importante ossia quella di Flavio Briatore: i due, assieme, hanno portato a casa due titoli mondiali nel 1994 e nel 1995 prima che il campione andasse a Ferrari con il team principal italiano che “sfilò” Michael ad Eddie Jordan, cambiando per sempre la storia dello sport.

Briatore è recentemente tornato a rivestire questo ruolo dopo oltre vent’anni e lo ha fatto per togliere le castagne dal fuoco ad una squadra che doveva raccogliere la vistosa eredità del team Renault, vincitore di due titoli mondiali grazie ad un certo Fernando Alonso ma che invece, lotta nei meandri della classifica di Formula Uno. Ed il binomio Schumacher – Briatore è pronto per tornare a vincere.

Schumacher in Alpine, il sogno esiste

Attenzione però con i dettagli: purtroppo, ovviamente, non è Michael che potrebbe ritrovarsi sul sedile della monoposto Alpine già dalla prossima stagione. Il campione è sempre in condizioni gravi e ignote dopo la caduta dagli sci anche se qualche episodio recente come l’autografo sul casco di Stewart ha fatto ben sperare gli appassionati.

La sua eredità però potrebbe rivivere attraverso suo figlio Mick, pronto a riprovarci in Formula Uno dopo l’esperienza non del tutto soddisfacente avuta con Haas un paio di anni fa. Infatti, in casa Alpine è crisi nera con Frank Colapinto che non sta performando tanto meglio di Jack Doohan. Il contratto part time del pilota sud americano permetterebbe a Briatore di mandarlo via se non fosse soddisfatto delle sue prestazioni, cosa molto probabile ora come ora.

Quando una squadra di F1 va male, serve una cosa: soldi. Mick Schumacher, secondo diverse fonti, potrebbe entrare come pilota pagante in Formula uno proprio sulla A525, magari entro fine stagione o dall’anno prossimo sfruttando anche il bel ricordo che suo padre ha lasciato a Briatore. Per il momento sono solo speculazioni, non così lontane però dalla realtà. Del resto, fare peggio di quanto Alpine abbia fatto finora è difficile. Perché non tentare la carta del rookie allora?